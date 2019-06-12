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Парламент Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадициии

Гонконгский парламент отложил рассмотрение нового закона об экстрадиции на фоне миллионных акций протеста, сообщило местное издание The South China Morning Post. Дата нового рассмотрения закона не уточняется.

В случае одобрения закона, Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции. Законопроект также предусматривает экстрадицию в Китай любого проживающего или прибывшего на территорию Гонконга гражданина, подозреваемого китайскими властями в совершении преступлений. В прошлом месяце свою озабоченность возможным принятием этого закона выразили США, Великобритания и Канада, а ЕС выпустил ноту протеста.

На протестные акции против закона вышли более миллиона жителей Гонконга. В некоторых районах полиция применила слезоточивый газ. Как уточняет AFP, из-за попыток полиции разогнать людей в городе были столкновения и беспорядки.

Специальный административный район Гонконг, который перешел из-под британской юрисдикции в китайскую в 1997 году, до сих пор сохраняет значительную степень автономии.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Гонконг просит не выдавать».

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