В Киеве предложили создать частную компанию для поставки на Украину российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус предложил украинским политикам Юрию Бойко и Виктору Медведчуку заключить договор с «Газпромом» через свою компанию и поставлять газ на Украину. По его словам, сейчас на Украине работают 800 трейдеров, десятки из которых импортируют газ.

«Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор»,— сказал он в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, для сделки с «Газпромом» не нужна власть или определенный президент на Украине. Он также отметил, что Киев «всегда захочет низкую цену», если речь идет об интересах государства. «"Газпром" захочет высокую цену. Но, когда две стороны между собой спорят, есть третья — независимый суд»,— сказал господин Герус.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с господами Бойко и Медведчуком заявил, что российская компания готова обсуждать с Украиной договор о прямых поставках газа со скидкой 25%. Он уточнил, что это будет «прямой контракт» между «Газпромом» и украинской компанией-оператором.

Напомним, 22 марта кандидат в президенты Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук, известный как друг президента России Владимира Путина, встретились в Москве с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Российская сторона выразила готовность продлить транзитный контракт с Украиной на улучшенных условиях. Была названа будущая стоимость топлива для украинского потребителя — $240–260 за1 тыс. куб. м. Однако в «Нафтогазе» заявили, что европейский газ, закупаемый сейчас Украиной, дешевле обещанного господину Бойко российского: в марте топливо закупалось по $226, а в апреле — по $217.