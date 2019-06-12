НАТО заявил об увеличении военного присутствия России в Арктике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия России в Арктике. Он отметил, что необходимо сдерживать низкую напряженность в этом регионе.

«Мы обсудили ситуацию на севере <…> Нужно продолжать работу над поддержанием низкой напряженности на Крайнем Севере, несмотря на военное присутствие здесь, в частности, российского потенциала»,— сказал он на пресс-конференции в Исландии.

https://youtu.be/fJJv7m16Jhc

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты планируют пополнить американский флот ледоколами для круглогодичного присутствия в Арктике, чтобы «вновь утвердить американское лидерство в Арктике».

Напомним, США назвали незаконным регулирование Россией правил судоходства у ее берегов в Арктике. Госсекретарь Майк Помпео выразил обеспокоенность по поводу китайских и российских инвестиций в Арктику и призвал обе страны действовать ответственно в регионе.