«Роскосмос» получит первый «Союз-2.1а» для запуска космонавтов к концу года

Ракету «Союз-2.1а», которую предполагается использовать для первого запуска космонавтов на этом типе носителей, передадут заказчику в конце 2019 года. «В настоящий момент ракета-носитель "Союз-2" этапа 1а, предназначенная для запуска пилотируемого корабля, находится на изготовлении. Срок сдачи ракеты-носителя (РН) заказчику намечен на конец 2019 года»,— сообщили ТАСС в ракетно-космическом центре «Прогресс».

Последнюю ракету-носитель «Союз-ФГ» запустят с Байконура в сентябре. Следующие пуски на космодроме будут осуществляться уже с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Всего «Роскосмос» заказал у РКЦ «Прогресс» восемь таких носителей. Общая стоимость контракта составила 3,65 млрд руб.