Radiohead опубликовала 18 часов неизданных композиций из-за атаки хакеров

Хакеры взломали сайт, на котором хранились архивные записи британской группы Radiohead, и угрожали выложить его содержимое в сеть, после чего музыканты были вынуждены сами опубликовать треки. Время воспроизведения всех композиций составляет 18 часов.

«Кто-то украл у Тома (Йорка.— “Ъ”) минидиск с архивными записями со времен OK Computer и якобы потребовал $150 тыс., угрожая опубликовать их. Поэтому вместо жалоб или полного игнорирования мы публикуем 18 часов на сервисе Bandcamp»,— написал участник группы Джонни Гринвуд в Twitter.

Сборник под названием «Minidiscs [Hacked]» выложен в аккаунте в Bandcamp. Прослушать материал можно бесплатно, а скачать — за 18 фунтов. Все собранные средства пойдут в пользу экологического движения Extinction Rebellion.