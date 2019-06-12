В Венесуэле задержаны 17 предполагаемых организаторов попытки госпереворота

Генпрокуратура Венесуэлы проводит расследование в отношении 34 человек, предположительно причастных к организации попытки государственного переворота 30 апреля, сообщает Prensa Latina. «Из них 17 человек были задержаны, им предъявлены обвинения»,— сообщил генпрокурор республики Тарек Вильям Сааб.

30 апреля в ходе протестов в столице Венесуэлы Каракасе на митинге в поддержку оппозиции произошла перестрелка с участием сил, защищающих господина Мадуро. По подсчетам НПО, более 300 человек пострадало, некоторые из них — от огнестрельных ранений. Глава венесуэльского Минобороны Владимир Падрино Лопес утверждал, что сторонники оппозиции снова пытались совершить госпереворот.

Подробнее о ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера».