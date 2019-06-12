Комиссар СЕ по правам человека планирует посетить Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович может посетить Крым в октябре 2019 года. «Я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще предстоит подтвердить»,— заявила политик «РИА Новости».

Ранее о предстоящем визите сообщил российский МИД, назвав точные даты поездки — 7–11 октября.

Госпожа Миятович подчеркнула, что относительно посещения полуострова еще «есть много вопросов, которые необходимо уточнить». В Крыму, по ее словам, она собирается заниматься правозащитной деятельностью.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум. По официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение Крыма к России при явке 83,1%. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав России. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели против России санкции.

О том, как изменился Крым в составе России, читайте в публикации “Ъ”.