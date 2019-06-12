Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»

Николай Дроздов больше не будет вести программу «В мире животных», об этом известный ведущий рассказал в интервью «Комсомольской Правде».

«Если видите на «Карусели» выпуски с моим участием, то это прежние записи - «ретро». У них там море этих старых записей. Я не возражаю — пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну»,— добавил господин Дроздов.

Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения. 20 июня известному ведущему исполнится 82 года. В конце прошлого года ему было присвоено звание «Заслуженного журналиста России».

Несмотря на отказ от участия в съемках передачи, ведущим которой он был на протяжении 40 лет (с 1977 года), Николай Дроздов продолжит преподавательскую деятельность. С 2000 года он преподает на географическом факультете в МГУ им. Ломоносова.