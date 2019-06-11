Омбудсмены России и Украины обсудили возможность освобождения осужденных

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с предложением обсудить возможность освобождения всех украинцев из тюрем в России, и россиян из украинских тюрем. «У меня есть некоторые предложения, и у страны нашей, чтобы обсудить возможность не только поддержки наших граждан, которые находятся в сложных ситуациях в России и на Украине, а обсудить возможность освобождения граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, отбывающих наказание и только ждущих правосудия»,— цитирует госпожу Денисову ТАСС.

По словам госпожи Денисовой, можно было бы использовать то, что «есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех».

На это Татьяна Москалькова ответила, что для этого правозащитная деятельность не должна становиться политизированной. Она также предложила разработать соглашение по оказанию помощи гражданам, которые оказались в непростом положении на территории России или Украины.

Ранее к Владимиру Зеленскому обратились российские журналисты и попросили помочь освободить руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который был задержан в Киеве по обвинению в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Напомним, что он не фигурирует в списке из 23 россиян, которых Киев готов обменять на украинцев, которые находятся в тюрьмах на территории России. Он был составлен в 2018 году.

Кто вошел в список — в публикации “Ъ” «Украина показала России списки на обмен».