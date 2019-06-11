Еще один участник движения против МСЗ выдвинулся на выборы в Госсовет Татарстана

Участник движения против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) Тимур Дмитриев выдвинулся кандидатом на выборах в Госсовет Татарстана по Прибрежному одномандатному округу. Информация об этом появилась в государственной автоматизированной системе «Выборы».

Активист будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему необходимо собрать 1,8 тыс. подписей избирателей. В состав Прибрежного округа входят часть Кировского района Казани, в том числе поселки Юдино, Займище, Старое Аракчино и другие.

Напомним, ранее партия «Яблоко» выдвинула своим единственным кандидатом на выборы в Госсовет Татарстана противницу МСЗ Веру Керпель. Она баллотируется в Волжском одномандатном округе, на территории которого уже в июле планируют начать строить завод.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”