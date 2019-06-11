Власти возьмутся за схемы номинального собственничества

У должников по алиментам могут изымать жилье, даже если оно не оформлено на них — такой законопроект поступил в Госдуму. Авторы идеи, депутаты от Татарстана, указывают, что неплательщики оформляют имущество на родственников, чтобы избежать выплат. Поэтому и предлагают усовершенствовать Гражданский кодекс. Там может появиться пункт, по которому суд в праве взыскать имущество, которое не принадлежит должнику, но которое куплено за его счет и им же используется.

Самая большая проблема в том, как суд будет устанавливать, действительно ли имущество приобретено на деньги должника, рассказал адвокат из коллегии адвокатов города Москвы «Новый Арбат» Иван Ларин: «Схемы выявления номинального собственника как таковой не существует. Нужно четко прописывать в законе срок владения имуществом, сумму, за которую оно было приобретено, порядок оплаты, предыдущих хозяев, вид самой сделки — купля-продажа, дарение. Еще сложнее будет доказать, только если сам номинальный владелец не придет в суд и не расскажет, что он получил деньги от конкретного человека, который попросил оформить на себя, например, недвижимость.

Но все же существует несколько вариантов определения реального владельца. Первый — это установить физическое местонахождение имущества, узнать, действительно ли человек в нем проживает, после чего через Росреестр вычислить собственника. Можно будет подключить пристава, чтобы он осуществил выезд по месту фактического проживания должника. Второй вариант — обратиться в суд с требованием взыскания. Здесь законодательно необходимо наделять полномочиями приставов для выявления подобного рода криминальных владельцев».

Главное — показать, что принадлежало человеку до проблем с алиментами и после, и только потом обращаться в суд, считает старший партнер московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Сергей Никитенков: «Надо будет действовать путем оспаривания сделки, признания ее фиктивной, если она была совершена не для перевода прав, а для прикрытия. Этот процесс достаточно длительный — необходимо доказать, что происходило до момента возникновения долга, какие были совершены действия. Естественно, если формально человек должен, и он не выплачивает в силу отсутствия у него активов, но выясняется, что косвенно у него есть собственность, то на это должен быть наложен арест. Когда объект передан не юридическим путем, а именно посредством продажи или дарения какому-то физическому лицу, доказать, кто именно им владеет, очень тяжело.

В этом законопроекте есть полезные элементы, но это не панацея».

По похожей схеме изъяли доходы у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Часть его имущества была зарегистрирована на родственников. Но прокуратуре удалось доказать, что это приобретено незаконно, и ведомство обратило все в пользу государства. То же самое произошло и в деле экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Тогда конфисковали имущество на 10 млрд руб. — часть из этого также принадлежала членам семьи.

Ольга Сергиенко