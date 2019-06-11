Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС

Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК. Это правило будет действовать и после возвращения человека в свою страну.

Ведомство попросило согласовать документы в «в возможно короткий срок». «Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года»,— рассказали изданию в пресс-службе Минтруда.

Ранее “Ъ” писал о том, что страны—члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовят соглашение о взаимопризнании пенсионного стажа.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Пенсиям объединяют границы».