В Смольном не получали уведомлений о планируемых акциях в поддержку Ивана Голунова

Власти Петербурга не получали уведомлений о планируемом в среду, 12 июня, шествии в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя городского комитета по правопорядку и законности.

При этом в Смольном отметили, в комитет подана заявка на проведение митинга 23 июня.

Напомним, активисты намеревались провести в центре Петербурга две акции в поддержку Ивана Голунова — около станции метро «Площадь Восстания» и у Гостиного двора.

Позже стало известно, что журналиста освободили от уголовной ответственности и из-под домашнего ареста «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».