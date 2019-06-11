В Петербурге заключены под стражу три сотрудника уголовного розыска

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по Петербургу по ч. 3 ст. 159, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (мошенничество, превышение должностных полномочий), задержаны и заключены под стражу трое оперуполномоченных уголовного розыска 17-го отдела полиции УМВД России по Калининскому району города. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, полицейские требовали с одного из местных жителей 500 тыс. рублей за непривлечение по якобы возбужденному против него уголовному делу. При этом в отношении потерпевшего применялось физическое насилие.

В настоящее время все трое подозреваемых заключены под стражу, одному из них предъявлено обвинение, его соучастникам оно будет предъявлено в ближайшее время, уточнили в СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержаны сотрудники Балтийской таможни.