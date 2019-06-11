В День России в Краснодаре ограничат движение на четырех участках улиц

Завтра, 12 июня, в связи с проведением на Главной городской площади (бывшая Театральная площадь) праздничных мероприятий, посвященных Дню России, в кубанской столице закроют для проезда несколько участков улиц.

Как сообщили в мэрии, с 6 утра до 10 часов вечера будет закрыто движение транспорта по улице Красной от Калинина до Длинной; по улице Буденного от Седина до Рашпилевской; по улице Красноармейской от Пашковской до Кузнечной и по улице Длинной от Рашпилевской до Коммунаров. В горадминистрации уточняют, что данные участки улиц на день освободят от припаркованных автомобилей. Для транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья организуют парковку по улице Красноармейской на участке от улицы Буденного до улицы Кузнечной.

Фото: администрация Краснодара

Как сообщал “Ъ-Кубань”, хэдлайнерами Дня России в Краснодаре станут рэп-артисты Тима Белорусских и PLC.

Василий Хитрых