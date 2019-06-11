В День России в Краснодаре выступят Тима Белорусских и PLC

Власти кубанской столицы опубликовали программу мероприятий, которые пройдут в городе в День России, 12 июня. В 10:00 на Главной городской площади возле драмтеатра стартует общекраевой флэшмоб «Я люблю Россию». Его участниками станут более 500 человек, сообщили в мэрии.

В 10:30 в Городском саду пройдет XIII городской фестиваль народной песни «Цвети и пой, кубанская столица». В фестивале примут участие более 200 человек. Также в течение дня концертные программы пройдут во всех парках и скверах краевой столицы.

В 18:00 на Главной городской площади начнется концерт кубанского духового оркестра. Кроме того, там же произойдет вручение паспортов молодым людям, достигшим 14-летнего возраста. Хэдлайнерами вечера станут рэп-артисты Тима Белорусских и PLC. В 21:00 праздник завершится фейерверком.

Василий Хитрых