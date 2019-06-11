На Кубе появится первый в истории острова курортный отель класса люкс

В этом году на Кубе готовится к открытию Cayo Guillermo Resort Kempinski — первый курортный комплекс класса люкс на Кубе. На острове уже есть пятизвездочный городской отель (Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana), и теперь группа отелей «Кемпински» укрепляет свои позиции с помощью нового для острова формата.

Отель расположится в местечке Кайо Гильермо, примерно в 500 километрах к востоку от Гаваны. В инфраструктуру войдут 245 номеров и люксов, расположенные над водой и оснащенные частными бассейнами шесть вилл площадью не менее 75 кв. м. с панорамным видом и «Президентский» люкс площадью 200 кв. м. Также здесь откроются детский клуб, тренажерный зал, теннисный корт, лобби-бар и сигарный бар. Из большинства стандартных номеров также будет открываться вид на море. Курорт соседствует со знаменитым пляжем Плайя Пилар с белоснежным песком.

Созданная в 1897 году группа отелей «Кемпински» — старейший гостиничный оператор класса «5 звезд люкс» в Европе. Сегодня под этим брендом объединились 78 пятизвездочных отелей в 34 странах, компания продолжает расширять свое портфолио в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.