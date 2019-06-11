«Формматериалы» укрепляют позиции

Специалисты считают, что по уровню технологичности этому заводу нет равных в Воронежской области. С его запуском компания «Формматериалы» выходит на европейский уровень качества стройматериалов и составит на внутреннем рынке серьезную конкуренцию зарубежным производителям.

На торжественной церемонии запуска нового производства присутствовало более 150 гостей – представители органов власти Воронежской области, руководители ведущих строительных компаний, торговых сетей, дистрибьюторы из 7 областей ЦФО.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Непосредственный старт работе завода дали генеральный директор ООО «Формматериалы» Андрей Бережной, заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин и Почетный строитель России, Почетный гражданин Воронежской области Борис Затонский.

Заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин «Это хорошее событие не только для самого предприятия. Новое производство будет производить очень большие объемы строительных смесей, расширит линейку номенклатуры, что, с учетом высокого качества продукции станет реальным вкладом в программу импортозамещения. И, что немаловажно, будут созданы дополнительные рабочие места. Я рад поздравить собственников и руководителей компании «Формматериалы» с таким праздником и возможностью нового развития. Хочу пожелать, чтобы конъюнктура рынка сопутствовала этому, чтобы воронежские строители покупали строительные смеси у отечественного производителя».

Борис Затонский, которого считают родоначальником строительной отрасли Воронежской области, поздравляя коллектив компании со значимым событием, подчеркнул: «Вы – настоящие бойцы, которые, невзирая на сложности, упорно двигаетесь вперед. 25 лет я знаю этот коллектив. Начинали с малого – разработки месторождения, а стали высокотехнологичным предприятием по выпуску современных строительных материалов. Я очень рад за вас!».

Генеральный директор ООО «Формматериалы» Андрей Бережной, поздравив коллектив с завершением еще одного важного этапа в развитии компании, гостям гарантировал длительное взаимовыгодное сотрудничество.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После торжественного запуска производственной линии для гостей была организована экскурсия по заводу. Они стали свидетелями выпуска первой паллеты с флагманским продуктом наливным самонивелирующимся полом «Нивелир Ультра».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гости по достоинству оценили, что на заводе установлено оборудование одного из мировых лидеров в производстве сухих строительных смесей – финской компании «LAHTI PRECISION». Высокая точность дозировки компонентов смесей и исключение из производственного цикла «человеческого фактора» гарантируют высокое качество продукции. На новом заводе роботизированы абсолютно все этапы производства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Высокопроизводительное оборудование и использование собственного сырья позволит производить 250 – 300 тыс. тонн смесей в год.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил исполнительный директор компании Александр Кочетов, при строительстве завода были применены решения, позволяющие свести к минимуму будущие эксплуатационные и ремонтные издержки.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Планируется производство более 50 видов продукции: наружные и интерьерные штукатурки, а также различные клеи, кладочные растворы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы нацелены на обеспечение строительной отрасли качественными строительными смесями. Их уже оценили девелоперы Центрального Черноземья и охотно закупают торговые сети, в том числе европейские – Castorama и Леруа Мерлен. Наша линейка отличается достаточно высоким качеством при демократичных ценах», – подчеркнул он.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К новому этапу развития ООО «Формматериалы» поступательно двигалось не один год. Начав свою бизнес-историю в 1989 году с добычи и реализации песка для всех отраслей промышленности, компания неуклонно шла по пути создания новых участков для подготовки сырья. Первоначально был построен завод по сухому обогащению и фракционированию песка, затем к производству добавились направление сухих строительных смесей, участок по производству товарного бетона и строительного раствора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поскольку песок составляет значительную часть объема в строительных смесях, наличие собственных песчаных карьеров дает возможность оптимизировать себестоимость продукции, а также гарантирует покрытие объемов и соблюдение сроков поставки. А собственные линии по обогащению и фракционированию позволяют делать уникальную рецептуру смесей, добиваясь их лучших потребительских качеств. «Для каждой смеси необходим песок определённой фракции. А есть смеси, которые изготавливаются на трех-четырех фракциях», – поясняет Александр Кочетов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению руководства компании, оптимальное соотношение цены и качества позволит выйти заводу на полную мощность в кратчайшие сроки и укрепить свои позиции на рынке качественных строительных смесей, потеснив зарубежных конкурентов.