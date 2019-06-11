В петербургском порту задержан контейнер с 400 кг наркотиков на 4,5 млрд рублей

Сотрудники Северо-Западной оперативной и Балтийской таможен совместно с представителями Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обнаружили в порту Санкт-Петербурга в контейнере из Эквадора 400 кг кокаина, направлявшегося в Россию. В результате оперативных мероприятий изъято более 2,5 млн доз наркотика стоимостью около 4,5 млрд рублей, сообщили в Федеральной таможенной службе.

В настоящее время силовики и таможенники устанавливают лиц, причастных к данному каналу контрабанды наркотиков.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержаны замначальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни и его подчиненный.