На Кубани бывшего директора фирмы подозревают в невыплате зарплаты на сумму более 5 млн рублей

В Туапсе бывший директор ООО «УК «Жемчужина» подозревается в невыплате 25 подчиненным сотрудникам заработной платы более чем за 2 месяца. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ, сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

Следствием установлено, что в период с июня 2017 по июль 2018 года подозреваемая не выплачивала в полном объеме заработную плату 25 работникам «УК «Жемчужина». При наличии реальной возможности погасить указанную задолженность, женщина использовала деньги на иные нужды фирмы. В результате общая сумма задолженности перед сотрудниками организации составила более 5 млн руб.

В настоящее время определяется имущество подозреваемой, на которое можно будет наложить арест. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела.

Марат Бабаев