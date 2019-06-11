Стала известна дата прощания с депутатом Павлом Зеленковым

Церемония прощания с депутатом Законодательного собрания Петербурга Павлом Зеленковым состоится в Мариинском дворце в четверг, 13 июня. Похороны пройдут в тот же день, место погребения в настоящий момент уточняется, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на официального представителя петербургского ЗакСа.

Напомним, что о смерти депутата Павла Зеленкова стало известно утром 11 июня. Его коллеги предполагают, что причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Павел Зеленков был избран от 21-го округа, находящегося в границах Фрунзенского и Московского районов Петербурга.

В Горизбиркоме заявили, что довыборы в городской ЗакС в связи с уходом из жизни депутата Зеленкова могут быть назначены до 19 июня и пройдут в единый день голосования 8 сентября.