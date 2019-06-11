Довыборы в петербургский ЗакС после смерти депутата Зеленкова могут назначить до 19 июня

Санкт-Петербургский Горизбирком может назначить дополнительные выборы в Заксобрание до 19 июня. При этом само голосование за нового кандидата в городской парламент вместо ушедшего из жизни депутата Павла Зеленкова пройдет в единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский, пишет «Фонтанка.ру».

По словам представителя избирательной комиссии, по регламенту назначение выборов необходимо провести за 90-80 дней. Это значит, что 19 июня будет последний день, чтобы выборы прошли 8 сентября. Также господин Краснянский добавил, что в законе этот момент прописан неоднозначно, и теоретически сроки могут быть сдвинуты, однако выборы в любом случае должны быть назначены в течение года.

Ранее “Ъ-СПб” писал о скоропостижной кончине депутата Заксобрания Павла Зеленкова. Причина его смерти и иные подробности пока не сообщаются.