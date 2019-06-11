Audi A6 в России получила 245-сильный вариант

Компания Audi анонсировала выход на российский рынок новой модификации седана A6 с 2-литровым мотором.

Модификация 45 TFSI quattro оснащается бензиновым двигателем мощностью 245 л.с. Агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Стоимость новинки в базовой версии составит от 3,3 млн руб. Продажи Audi A6 45 TFSI quattro начнутся осенью 2019 года.

До этого в России был представлен автомобиль только в исполнении 55 TFSI с 340-сильным бензиновым 3.0 TFSI, который стоит от 3,9 млн руб. Напомним, премьера седана Audi A6 нового поколения состоялась в марте 2018 года на автосалоне в Женеве.