Установка веб-камер на участках в Башкирии обойдется в 41 млн рублей

Госкомитет по информатизации Башкирии назначил на 1 июля аукцион на поставку услуг видеонаблюдения на выборах 8 сентября. Оборудование планируется установить на 411 участках Уфы и в 69 территориальных избирательных комиссиях. Начальная цена контракта определена в 40,69 млн руб., следует из информации на портале госзакупок. Видеокамеры должны иметь разрешение не менее 2048х1536 точек, поддерживать одновременную запись потока в высоком качестве и выдавать данные по RTSP-протоколу с указанием времени и даты ведения съемки.

В последний раз веб-камеры использовались на участках в Башкирии в 2018 году на выборах президента России: они были установлены в помещениях 409 участковых комиссий. На выборах депутатов Курултая в 2018 году веб-камер не было, в крупных населенных пунктах использовались 811 комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Почему глава ЦИК Башкирии предпочитает пенсии видеонаблюдению на выборах, подробнее в материале «Выборы проведут под камеры».

Майя Иванова