Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о диковинных новинках автоиндустрии.

Когда наступает пора отпусков, автопроизводителям становится еще труднее поддерживать интерес потенциальных покупателей к своей продукции. Потому чаще всего именно летом появляются проекты, увидев которые, недолго подумать, что это те самые выдуманные новости в пору, когда нет настоящих новостей — из разряда «почтальон покусал собаку».

Компания Lamborghini представила концепт-кар Huracan Sterrato — внедорожную модификацию серийного спортивного купе. 640-сильная машина поставлена на огромные 20-дюймовые колеса, что увеличило дорожный просвет. Днище кузова зашито алюминиевыми листами, а сам кузов по кругу защищен пластиковыми накладками, чтобы можно было безбоязненно гонять по пересеченной местности. Автомобиль построен в единственном экземпляре. Но зачем это было сделано — ответа нет. Ведь в модельной линейке Lamborghini с недавнего времени есть внедорожник Urus. А Huracan должен гонять по асфальтовому треку, а не по стройплощадке.

Еще один диковинный автомобиль представило на днях британское подразделение марки Skoda. Это кроссовер Karoq, адаптированный под нужды велогонщиков. Модификация так и называется — Velo. Помимо креплений на крыше для перевозки двухколесного транспорта, автомобиль оборудован микромойкой для очистки велосипедов и стиральной машиной, чтобы можно было привести в порядок одежду велосипедистов. Возит ли машина для этой цели за собой цистерну с водой или же подключается к водопроводу, в пресс-релизе не сообщается.

И еще: новый рекорд разгона с места до 160 км/ч среди газонокосилок теперь принадлежит компании Honda. Газонокосилка Mean Mower V2 с установленным на нее литровым мотором мощностью 200 л. с. от спортбайка Honda выполнила эту дисциплину за 6,29 с. Рекорд для книги Гиннесса был установлен на немецкой трассе Лаузицринг. Управляла газонокосилкой Джессика Хокинс — известная британская гонщица и каскадер.