В Брянске отложили вылет SSJ 100 из-за неисправного двигателя

Авиакомпания «Азимут» отложила на несколько часов вылет самолета SSJ 100 из Брянска в Сочи, заявили в аэропорту Брянска. «Авиакомпания "Азимут" пришлет резервный самолет из Краснодара, и в 16:22 пассажиры отправятся в Сочи»,— говорится в заявлении (цитата по «Интерфаксу»).

Причину задержки рейса в аэропорту называть не стали.

В разговоре с «Брянскими новостями» гендиректор аэропорта Александр Сай заявил, что такое решение принято из-за технической неисправности системы запуска двигателя самолета.

Внимание к неисправностям SSJ 100 уделяется после крушения самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево 5 мая. Тогда погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

О том, насколько безопасны лайнеры,— в публикации “Ъ” «Особенности Sukhoi Superjet 100 снова вызвали вопросы».