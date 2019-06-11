Уфимец, расстрелявший «Ладу Приора» на Южном автовокзале, взят под стражу

24-летний житель поселка Миловка, студент УГНТУ Андрей Буяк, выпустивший в воскресенье возле Южного автовокзала несколько пуль из карабина «Вепрь» в водителя «Лады Приоры» Расула Абдрахманова, решением Октябрьского райсуда Уфы помещен под стражу на два месяца. Ходатайство об аресте внес в суд следователь СКР. В отношении Андрея Буяка возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и «Покушение на убийство двух и более лиц» (ч. 3 чт. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Напомним, что при нападении на «Ладу Приору» ее водитель был расстрелян в упор, пассажирка — 24-летняя Кристина Терентьева получила ранение в живот. Она была госпитализирована. По заверению врачей, ее здоровью ничто не угрожает.

Следствие отрабатывает причину убийства из-за долга, который был у Андрея Буяка перед Расуломом Абдрахмановым. По неофициальным данным, он составлял около 60 тыс. руб. В то же время, как сообщает «Комсомольская правда», сегодня в суде подозреваемый заявил, что совершил нападение, чтобы обезопасить свою семью от вымогательства. По его словам, Расул Абдрахманов требовал от него, в том числе с использованием травматического оружия, денег за то, что договорился о благополучной сдаче зачетов и экзаменов в УГНТУ.

Олег Вахитов