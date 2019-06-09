СКР связывает убийство возле Южного автовокзала Уфы с долгами

В Уфе сегодня вечером по подозрению в убийстве с использованием огнестрельного оружия и в покушении на убийство задержан житель Уфимского района, расстрелявший на остановке «Южный автовокзал» автомобиль «Лада приора». Находившийся в автомобиле 25-летний житель Уфы убит, сидевшая рядом 24-летняя пассажирка получила огнестрельное ранение. По информации портала «Собкор02», происшествие случилось около 19 ч: Toyota Corolla, в которой сидел нападавший, догнала «Ладу», прижала к обочине. Водитель вышел из салона и несколько раз выстрелил в лобовое стекло.

Следствие предварительно считает мотивом убийства долг нападавшего перед жертвой.

Нападение было совершено на глазах у многочисленных очевидцев. Они отмечают неадекватность нападавшего: расстреляв автомобиль, он вернулся в свою машину, оставил ружье, затем вернулся к «Ладе», выбил заднее стекло, а позже прыгнул и начал скакать по крыше, поле чего сдался охранникам автовокзала, которые подошли к месту происшествия.

Ирина Самойлова