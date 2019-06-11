Суд продлил домашний арест бывших топ-менеджеров банка «Югра»

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест бывшему главному акционеру банка «Югра» Алексею Хотину по делу о хищении 7,5 млрд руб. «Продлить в отношении обвиняемого Хотина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 сентября 2019 года»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Аналогичное решение принято в отношении бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра», входившего в топ-30 по активам среди российских банков, в июле 2017 года. С тех пор ЦБ неоднократно добивался возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 УК РФ (мошенничества и растраты в особо крупном размере, злоупотребления полномочиями и преднамеренное банкротство) по факту кредитования «Югрой» юрлиц, не вернувших заемные средства. Последнее заявление Банка России о преступлениях в банке было направлено в феврале текущего года.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «"Онегин", добрый их приятель».