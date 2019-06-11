Глава Ижевска опроверг информацию о 50% росте тарифов на водоснабжение в связи с привлечением инвестора

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев опроверг информацию о росте тарифов на водоотведение в связи с привлечением инвестора для модернизации городского водоканала. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции 11 июня.

«10 млрд руб. — да есть такая инвестиционная программа, водоканал ее представлял. Мы обсуждали при этом какой может быть модель тарифной шкалы, но нигде 50% в этой шкале не усматривалось. Сейчас если на уровне ГЧП будет предложена более мягкая шкала тарифная, естественно мы пойдем по пути самому мягкому. Об этом будем говорить ижевчанам»,— заявил господин Бекмеметьев.

Напомним, что власти Удмуртии планируют привлечь инвестора для модернизации водоканала Ижевска по схеме государственно-частного партнерства. Вложения оцениваются в 10 млрд руб. Затем в социальных сетях появилась информация о 50% росте тарифов на водоснабжение и водоотведение в связи с привлечением инвестора.