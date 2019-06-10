В Удмуртии ищут инвестора на 10 млрд рублей для модернизации водоканала Ижевска

Власти Удмуртии планируют привлечь инвестора для модернизации водоканала Ижевска по схеме государственно-частного партнерства. Вложения оцениваются в 10 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в интервью «Интерфакс».

«Ключевой проект — это, конечно же, водоканал города Ижевска. Почти 70% ресурсов у него изношены»,— отметил господин Бречалов. Он добавил, что переговоры с потенциальными инвесторами уже велись в рамках ПМЭФ-2019.

Напомним, в апреле 2019 года глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявлял, что «Ижводоканал» могут реорганизовать с учетом требований законодательства. «Мы рассматривали различные варианты по МУП "Ижводоканал", в том числе концессию, но в случае с этим предприятием концессия не самое эффективный, в том числе с точки зрения социальной ответственности. Руководство "Ижводоканала" предложило иной вариант»,— отметил тогда господин Бекмеметьев не вдаваясь в детали.