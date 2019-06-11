Магистральные сети – в фокусе внимания при подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов

В 2019 году при подготовке к отопительному сезону основной упор должен быть сделан на капитальный ремонт магистральных тепловых сетей — такую задачу поставил мэр Анатолий Локоть в ходе расширенного заседания штаба по итогам отопительного сезона 2018/2019 года и планам подготовки объектов систем энергетического хозяйства и жилищного городского фонда к следующему отопительному периоду.

«Это был первый отопительный сезон, который мы провели с новой ресурсоснабжающей компанией — СГК, он прошел успешно, у нас налажено хорошее взаимодействие, разработаны дальнейшие совместные планы. Уверен, это положительно скажется на состоянии коммунального хозяйства города, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Сегодня в Новосибирске от горячей воды отключено 5 164 объекта, — это больше половины жилого сектора многоквартирных домов. Отключения связаны с гидравлическими испытаниями. Прошу новосибирцев потерпеть неудобства, чтобы зимой сократить количество дефектов. Прошедшая зима показала, что при подготовке к новому отопительному сезону необходимо уделить особое внимание магистральным сетям».

Итоги прохождения отопительного сезона представили руководители администраций районов, ресурсоснабжающих организаций и диспетчерских служб Новосибирска. По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева, в целом, сезон прошел благополучно: источники тепловой энергии — ТЭЦ, котельные филиала «Локальные котельные», ведомственные котельные работали в соответствии с температурными графиками без ограничения теплоснабжения потребителей, централизованная система теплоснабжения города действовала без перебоев. За это время было зафиксировано 1978 дефектов (на 8 % больше, чем в 2017-2018 годах),из них на магистральных сетях — 362 (рост на 34 %), на внутриквартальных — 1616 (рост на 3 %).

По словам директора СГК Андрея Колмакова, прошедший отопительный сезон и проведенные испытания показывают, что сегодня особо уязвимые места системы — магистральные сети. На лето запланирован капитальный ремонт на 12 участках общей длиной 5 020 м.п., из них два участка длиной 550 м.п. — это внутриквартальные сети, 10 участков длиной 4 470 м.п. — магистральные. В рамках программы текущего ремонта планируется заменить около 22 км трубопроводов. Это те участки, которые проявили себя как ненадежные в ходе прошедшего отопительного периода, а также дефектные участки, выявленные при проведении гидравлических испытаний. Всего с начала гидравлических испытаний удалось обнаружить 487 дефектов на теплосетях. На сегодняшний день 281 дефект устранили. Бюджет ремонтной программы — 721 млн рублей.

Кроме того, ремонт пройдет на 11 объектах основного энергетического оборудования четырех Новосибирских станций. Сумма ремонта — 1,9 млрд рублей.

Срок окончания ремонтных работ — 15 сентября.

По поручению мэра Анатолия Локтя все работы должны быть четко согласованы с программами благоустройства и федеральным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».