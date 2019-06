Бывший игрок «Зенита» объявил о прощальном вечере

Бывший полузащитник петербургского ФК «Зенит» — голландец Фернандо Риксен — объявил об организации своего прощального вечера. Экс-футболист, уже несколько лет страдающий боковым амиотрофическим склерозом, заявил, что больше не хочет бороться с неизлечимым заболеванием.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU