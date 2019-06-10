Бывший игрок «Зенита» объявил о прощальном вечере

Бывший полузащитник петербургского ФК «Зенит» — голландец Фернандо Риксен — объявил об организации своего прощального вечера. Экс-футболист, уже несколько лет страдающий боковым амиотрофическим склерозом, заявил, что больше не хочет бороться с неизлечимым заболеванием.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

Фернандо Риксен, находящийся сейчас в шотландской больнице, записал обращение с помощью устройства генерации речи. По данным The Mirror, «Вечер с Фернандо Риксеном» пройдет в отеле Goglasgow Urban Hotel. Входной билет на мероприятие будет стоить 70 фунтов. В качестве гостей вечер намерены посетить телеведущий Дэвид Таннер, бывший футболист «Рейнджерс» Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.

Отметим, что в Великобритании разрешена пассивная эвтаназия (намеренное прекращение поддерживающей жизнь терапии).

В «Зените» Фернандо Риксен выступал с 2006 по 2009 годы. В составе петербургского клуба он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.