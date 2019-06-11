11 июня, вторник
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«Авторевю»: новым главой бренда Aurus стал Адиль Ширинов

Российский бренд Auris (является частью проекта «Кортеж», куда входит семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц) сменил главу марки и ряд других руководителей, сообщает «Авторевю».

По данным издания, ссылающегося на Минпромторг России, глава марки Aurus Франц Герхард Хильгерт оставил свой пост 1 июня 2019 года. В этой должность его заменил Адиль Ширинов. Руководство российским премиальным автопроизводителем господин Ширинов будет совмещать с должностями гендиректора СП Ford Sollers и главы марки УАЗ.

Напомним, в настоящее время линейка моделей Aurus включает в себя седан Senat S600, лимузин Senat L700, минивэн Arsenal, кроссовер Komendant, а также безымянный пока кабриолет для Парада Победы.

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