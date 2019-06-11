Премьерный показ дома «Доминант»

Компания «Талан» приглашает пермяков на день открытой стройки в жилой комплекс «Доминант». Мероприятие пройдет 18 июня с 18:00 до 20:00.

Как сообщили в компании, в этот день все скидки на квартиры увеличатся на 10%. Плюс к этому каждый клиент получит электронную регистрацию в подарок.

Не пропустите премьерный показ!

- «Примерьте» на себя уникальные планировки

- Насладитесь потрясающими видами из окна

- Оцените качество используемых материалов

- Получите консультацию ведущих банков

- Задайте вопросы техническим специалистам

- Приобретите жилье с увеличенной скидкой

- Получите в подарок электронную регистрацию

Предварительная запись обязательна, зарегистрируйтесь по телефону: +7 (342) 299-99-33.

Ждем вас 18 июня с 18:00 до 20:00 на строительной площадке ЖК «Доминант»,

ул. Луначарского, 99 (вход со стороны ул. Луначарского)