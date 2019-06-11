Премьерный показ дома «Доминант»

Компания «Талан» приглашает пермяков на день открытой стройки в жилой комплекс «Доминант». Мероприятие пройдет 18 июня с 18:00 до 20:00.
Как сообщили в компании, в этот день все скидки на квартиры увеличатся на 10%. Плюс к этому каждый клиент получит электронную регистрацию в подарок.
Не пропустите премьерный показ!
- «Примерьте» на себя уникальные планировки
- Насладитесь потрясающими видами из окна
- Оцените качество используемых материалов
- Получите консультацию ведущих банков
- Задайте вопросы техническим специалистам
- Приобретите жилье с увеличенной скидкой
- Получите в подарок электронную регистрацию
Предварительная запись обязательна, зарегистрируйтесь по телефону: +7 (342) 299-99-33.
Ждем вас 18 июня с 18:00 до 20:00 на строительной площадке ЖК «Доминант»,
ул. Луначарского, 99 (вход со стороны ул. Луначарского)