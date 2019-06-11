Jeep будет использовать гибриды для улучшения внедорожных качеств

Компания Jeep будет использовать гибридные моторы с целью улучшения внедорожных характеристик своих моделей, сообщает Autocar.

Гендиректор Fiat Chrysler Automobiles Майк Мэнли, ранее также занимавший пост главы Jeep, подчеркнул, что помимо снижения уровня вредных выбросов гибридные технологии позволяют реализовать мгновенную тягу на колесах, что важно на бездорожье. Поэтому американская марка будет расширять количество бензо-электрических силовых установок на своих моделях.

Напомним, первыми серийными гибридами Jeep стали модели Renegade и Compass, представленные в марте 2019 года.