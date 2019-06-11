Энергоблок №4 Ростовской АЭС выработал первые 10 млрд кВтч с момента пуска

Энергоблок №4 Ростовской АЭС выдал в энергосистему страны свои первые 10 миллиардов кВтч электроэнергии с момента включения в сеть в 2018 году.



Энергоблок №4 - последний в России энергоблок с реактором ВВЭР-1000, но уже спроектированный с элементами защиты, используемой в инновационных энергоблоках поколения «3+».

Кандидат физико-математических наук, ветеран атомной энергетики, «Человек атомной энергетики-2004», участник пуска энергоблока №1 Юрий Кормушкин так прокомментировал это событие: «Сегодня, когда энергоблок №4 выработал свои 10 миллиардов кВтч электроэнергии, уже ни у кого нет сомнений в правильности выбранного пути. Третий и четвёртый энергоблоки вводились в эксплуатацию как важные для экономического развития страны объекты. В последние годы наблюдается увеличение потребления электроэнергии в Объединённой энергосистеме Юга, потому что развивается бизнес, промышленность. Сегодня энергия Ростовской АЭС востребована, и станция работает надёжно и безопасно, обеспечивая стабильное энергоснабжение потребителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, в том числе, и в период высоких температур летних месяцев, и в период зимних холодов. Это в очередной раз доказывает эффективность атомной энергетики».

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Ростовская АЭС с момента пуска на текущий период выработала более 255 миллиардов кВтч электроэнергии.

Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatоm.ru.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок №1 введён в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 — в 2010 г., №3 — в 2015 г., №4 – 28 сентября 2018 года.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС