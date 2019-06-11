Денис Паслер высказался против проведения домашних матчей ФК «Оренбург» в Самаре

Врио губернатора Оренбургской области высказался против проведения домашних матчей ФК «Оренбург» на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым. Ситуацию, когда клуб тренируется и содержится в области, а болельщики лишены возможности посещать матчи родной команды, допустить нельзя. По результатам встречи определимся с нашими дальнейшими действиями», – сообщил господин Паслер.

Оренбургский стадион «Газовик», вмещающий 7500 зрителей, не прошел лицензирование. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин.

В минувшем сезоне РПЛ «Оренбург» занял предпоследнее место по средней домашней посещаемости. Средняя домашняя посещаемость стадиона «Газовик» составила 4929 зрителей. Средняя заполняемость арены составила 65,7%.

Ранее сообщалось о намерениях провести капитальную реконструкцию стадиона «Газовик». Вместимость арены планировалось увеличить до 12 тыс. зрителей. О сроках финансирования и реализации проекта не уточнялось.

Согласно регламенту РПЛ, домашние стадионы клубов, участвующих в турнире, должны вмещать более 10 тыс. зрителей.

Андрей Сазонов