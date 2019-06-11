По Бухарестской улице в Петербурге перекроют движение на неделю

В связи с запланированными работами по переносу инженерных сетей и работ в зоне трамвайных путей в районе строящейся станции метро «Проспект Славы» на период с 15 по 23 июня для автомобилистов перекроют Бухарестскую улицу в сторону центра (четная строна). Ограничение коснется участка от Южного шоссе до проспекта Славы. При этом трамвайное движение сохранится, работы будут выполняться в ночное время, сообщили в пресс-службе ОАО «Метрострой».

Также изменится автомобильное движение по Южному шоссе, которое на этот период станет односторонним — в направлении от Бухарестской улицы в сторону Софийской улицы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на ближайшие полгода перекрывается движение для большегрузов по двум полосам КАД на Вантовом мосту.