Дума Екатеринбурга отказалась принять бюджетные поправки в 6 млрд рублей

Депутаты думы Екатеринбурга отказались принимать 6 млрд руб. поправок в городской бюджет на 2019 год, передает корреспондент «Ъ-Урал». Против оказались 20 из 31 депутата. Народные избранники пояснили, что мэрия не услышала пожелания горожан по ряду вопросов, касающихся дорог, очистных сооружений, сноса аварийного жилья и другого. Депутатов также не устроили предусмотренные поправками расходы на возведение мемориала труженикам тыла и создание медиахолдинга. Повторное рассмотрение вопроса пройдет 25 июня.

Ранее комиссия по местному самоуправлению, информполитике и связям с общественностью отклонила проект поправок к бюджету Екатеринбурга на 2019 год. Большинство вопросов у депутатов гордумы возникло из-за создания нового муниципального медиахолдинга МАУ «Город», требующего 43 млн руб. Сейчас в бюджете в пункте «другие расходы» в разделе СМИ заложено 72,5 млн руб., тогда как ранее на эти цели выделялось 4,5 млн руб. Депутаты отметили, что население не будет читать продукцию медиахолдинга, а «газеты будут уходить в макулатуру».