«Упор будет делаться на жесткие, хлесткие заявления, в том числе в адрес Москвы»

Конституционный суд Украины проверит, законно ли Владимир Зеленский распустил Верховную раду. Рассмотрение дела по существу пройдет во вторник. Ранее президент досрочно прекратил полномочия парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Тем временем, основные политические силы уже начали подготовку к голосованию и провели предвыборные съезды. Обозреватель «Ъ» Максим Юсин попытался спрогнозировать, какие из них смогут пройти в Верховную раду и с каким результатом.

Последние несколько дней на Украине оказались насыщенными. Основные политические силы провели предвыборные съезды и представили общественности списки своих кандидатов в депутаты Верховной рады. В первую очередь, конечно, речь идет о лидере избирательной гонки — партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского. В Киеве ее уже называют будущей партией власти, что неудивительно. Согласно данным последних опросов, почти половина избирателей, определившихся со своим выбором, намерена поддержать именно эту политическую силу.

Если этот расклад сохранится до дня голосования, можно примерно посчитать, сколько мест получит «Слуга народа» в пропорциональной части депутатского списка. Это даже не половина, это больше — ведь отсекаются движения, не преодолевшие пятипроцентный барьер. То есть сегодняшние 50% «Слуги народа» превращаются в 60%, а то и 65%. Но есть один нюанс. Эта арифметика касается только половины списочного состава парламента. Остаются еще так называемые «мажоритарщики» — ведь избирательную систему Зеленскому изменить не удалось. А в мажоритарных округах все далеко не столь однозначно, как на общенациональном уровне. Там традиционно проходят в депутаты представители олигархов, финансово-промышленных групп, региональных элит. Новичкам, баллотирующимся от партии Зеленского, играть на этом поле будет сложно. Поэтому большинства в новом парламенте «Слуга народа» может и не получить. И тогда президенту придется вступать в коалицию с теми или иными политическими силами, расплачиваясь с ними ключевыми постами.

Что это могут быть за силы? Пока очевидный кандидат на альянс с Зеленским один — партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко. Она, судя по всему, в новый парламент войдет. Должна пробиться туда и занимающая сейчас второе место (но с колоссальным отставанием от «Слуги народа») «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее, однако, в коалицию почти наверняка не позовут — команда Зеленского всячески дистанцируется от лидеров этого объединения — Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

Что касается остальных партий, то уверенности в их светлом будущем нет.

Даже «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, занимающая пока третье место, может в итоге не набрать 5%. Дело в том, что она взяла на вооружение ультрапатриотическую идеологию, включив в свой состав таких людей, как нынешний спикер парламента Андрей Парубий. А на этом фланге как никогда тесно. Особенно, если учесть, что самые радикальные националисты — «Свобода», «Азов», «Правый сектор» и им подобные — решили на сей раз объединиться, а не идти на выборы отдельными колоннами, как прежде. А биться они будут за тот же электорат, что и сторонники Порошенко.

В общем, Украина вступает в предвыборную гонку, которая обещает стать самой непредсказуемой и нестандартной в ее истории. Судя по сегодняшней риторике основных действующих лиц, упор в этой гонке будет делаться на эмоции, на жесткие, хлесткие, эффектные заявления, в том числе в адрес Москвы и Донбасса. Это неизбежно, к этому надо относиться философски, это надо пережить. И потом, после того, как станет понятна новая конфигурация украинской власти, можно будет судить, способна ли эта власть вести дела в ином ключе, чем команда Петра Порошенко, на смену которой она пришла. Пока отличий немного.