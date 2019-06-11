Петербургского журналиста уволили из-за поддержки Ивана Голунова

В Петербурге уволили редактора ленты новостей информационного агентства «Невские новости» Олега Дилимбетова. Журналист открыто выразил свою поддержку специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, обвиняемому в сбыте наркотиков, заявив, что считает его арест «подозрительным в такое время».

В заявлении «Невских новостей» (издание связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина) говорится, что сотрудничество с Олегом Дилимбетовым прекращено «после высказывания им личной точки зрения на задержание журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков от лица всего СМИ». В свою очередь, официальная позиция издания содержится в заявлении его главного редактора Тимофея Шабаршина, который назвал пикеты в поддержку задержанного Ивана Голунова «чертовски некрасивой показухой».

Подробнее об увольнении петербургского журналиста — в материале «Ъ».