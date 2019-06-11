Всемирный банк выявил проблемы с выплатой кредитов у 60% заемщиков в России

Всемирный банк и Роспотребнадзор выясняют, насколько тяжело российским семьям обслуживать взятые кредиты. Эксперты пришли к выводу, что около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением кредитов. Предварительные итоги исследования были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом, сообщает РБК.

Среди банковских заемщиков:

9% имеют просроченную задолженность;

10% вынуждены реструктурировать или продлить кредит либо получили отказ в выдаче кредита;

14% затрудняются выплатить проценты;

26% тратят на платежи по кредитам, повседневные нужды семьи и оплату ЖКХ более 75% семейных доходов;

41% не испытывает трудностей с обслуживанием кредитов.

Среди заемщиков микрофинансовых организаций ситуация несколько хуже: 8%, 16%, 11%, 30%, 35% соответственно.

Также в исследовании говорится, что наиболее популярен у россиян потребительский кредит, который семьи с доходом более 70 тыс. руб. берут на покупку мебели и бытовой техники. Ипотечные займы на втором месте. Отмечается, что менее обеспеченные семьи чаще занимают на повседневные потребительские траты, и для выплаты долга им приходится экономить на питании.

Эксперты пришли к выводу, что более половины заемщиков (55%) не защищены или уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности. При этом специалисты считают, что почти трети опрошенных (29%) не стоит выдавать кредит уже сейчас.