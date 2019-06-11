Всемирный банк выявил проблемы с выплатой кредитов у 60% заемщиков в России

Всемирный банк и Роспотребнадзор выясняют, насколько тяжело российским семьям обслуживать взятые кредиты. Эксперты пришли к выводу, что около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением кредитов. Предварительные итоги исследования были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом, сообщает РБК.
Среди банковских заемщиков:
Среди заемщиков микрофинансовых организаций ситуация несколько хуже: 8%, 16%, 11%, 30%, 35% соответственно.
Также в исследовании говорится, что наиболее популярен у россиян потребительский кредит, который семьи с доходом более 70 тыс. руб. берут на покупку мебели и бытовой техники. Ипотечные займы на втором месте. Отмечается, что менее обеспеченные семьи чаще занимают на повседневные потребительские траты, и для выплаты долга им приходится экономить на питании.
Эксперты пришли к выводу, что более половины заемщиков (55%) не защищены или уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности. При этом специалисты считают, что почти трети опрошенных (29%) не стоит выдавать кредит уже сейчас.
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