Башкирские энергетики завершают крупный проект в Уфе

Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерние компании АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») завершают проект по электрификации набережной реки Белой в г. Уфе – этой «визитной карточки» столицы Башкирии на южном въезде в город. Башкирские энергетики должны обеспечить строительство всей сетевой инфраструктуры, необходимой для новых потребителей и для освещения рекреационной зоны вдоль набережной. Сроки сжатые – работа началась в марте и должна завершиться в июне 2019 года.

На снимке (слева направо): электромонтажники монтажного управления ООО «БЭСК Инжиниринг» Александр Рисанов, Сергей Романов, Флорит Аюпов и Илдар Галиев выполняют разгрузку нового оборудования ячеек КСО-298 6 кВ, шинного моста 6 кВ на РП-22

На сегодня завершено более 90% всех работ. В проект энергетиков входит строительство кабельной линии (КЛ) электропередачи 6 кВ от подстанции 110/35/6 кВ «Подгорная» до распределительного пункта №22 протяженностью 0,2 км, монтаж и наладка двух ячеек в РП-22, монтаж и наладка двух блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) 6/0,4 кВ с общей установленной трансформаторной мощностью 1,88 МВА и строительство двух КЛ 6 кВ от РП-22 до обеих БКТП протяженностью 3,87 км каждая.

На сегодня завершен монтаж двух БКТП, выполнена наладка размещенного в них оборудования. В течение недели будет завершен монтаж двух новых ячеек в РП-22. Прокладка кабельных линий электропередачи из сшитого полиэтилена также близка к завершению. Осталось проложить 192 м КЛ возле РП-22, методом горизонтально-направленного бурения обеспечить прокладку 65 м кабеля.

Все работы осуществляются в рамках инвестпрограммы ООО «Башкирэнерго». На строительство сетевой инфраструктуры энергетики потратят 66,6 млн рублей.