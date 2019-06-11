11 июня, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Специальный представитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Козак рассказал о тайном письме от главы Демпартии Молдавии Плахотнюка

Вице-премьер России Дмитрий Козак рассказал в интервью “Ъ” о содержании тайного письма, которое передал ему лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк. В письме, в частности, шла речь о готовности Молдавии пойти на федерализацию.

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию»,— сказал господин Козак.

О том, какой совет господин Козак дал президенту Додону после прочтения письма, читайте в интервью вице-премьера “Ъ”.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя