ФСБ напомнила об изменении порядка выезда детей за пределы России

Пограничная служба ФСБ России напомнила о небольшом изменении с 12 июня порядка выезда детей за рубеж, передает ТАСС. Теперь заявление о несогласии на выезд ребенка за границу необходимо будет подавать не в погранслужбу ФСБ, как раньше, а в территориальные органы МВД, которые занимаются вопросами миграции. Если заявитель не в России, он может обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение.