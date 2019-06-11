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ФСБ напомнила об изменении порядка выезда детей за пределы России

Пограничная служба ФСБ России напомнила о небольшом изменении с 12 июня порядка выезда детей за рубеж, передает ТАСС. Теперь заявление о несогласии на выезд ребенка за границу необходимо будет подавать не в погранслужбу ФСБ, как раньше, а в территориальные органы МВД, которые занимаются вопросами миграции. Если заявитель не в России, он может обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение.

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