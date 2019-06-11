Помпео от имени Трампа и американцев поздравил россиян с наступающим Днем России

Государственный секретарь США Майкл Помпео от имени президента Дональда Трампа и американского народа поздравил россиян с наступающим Днем России. День России — государственный праздник, который отмечается с 1992 года в честь принятия Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

«США уважают сохраняющееся стремления россиян к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства закона»,— приводятся слова господина Помпео в сообщении Госдепартамента США.