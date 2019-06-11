11 июня, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Помпео от имени Трампа и американцев поздравил россиян с наступающим Днем России

Государственный секретарь США Майкл Помпео от имени президента Дональда Трампа и американского народа поздравил россиян с наступающим Днем России. День России — государственный праздник, который отмечается с 1992 года в честь принятия Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

«США уважают сохраняющееся стремления россиян к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства закона»,— приводятся слова господина Помпео в сообщении Госдепартамента США.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя