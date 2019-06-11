Трамп и Абэ на G20 обсудят денуклеаризацию КНДР

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G20 обсудит денуклеаризацию КНДР, сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус. Кроме того, после завершения участия G20 в японском городе Осака господин Трамп отправится с визитом в Южную Корею, где проведет переговоры по той же теме.

«Будет обсуждаться координация в полной верифицируемой денуклеаризации КНДР и трехстороннее сотрудничество с Республикой Корея», — рассказала о деталях встречи господина Трампа в рамках G20 госпожа Ортагус (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, 27–28 февраля в столице Вьетнама Ханое прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил о снятии санкций с Северной Кореи. Саммит закончился без подписания какого-либо итогового документа. В мае Ким Чен Ын заявлял о готовности провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на неудачно завершившуюся предыдущую встречу.

Подробнее о саммите в Ханое — в публикации “Ъ” «Северной Корее грозят новыми санкциями».