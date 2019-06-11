Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12715 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6670. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685. 5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360. 6 (6). Циципас Стефанос (Греция) — 4215. 7 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4040. 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565. 9 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2980. 10 (12). Фабио Фоньини (Италия) — 2785. 11 (10). Джон Иснер (США) — 2715. 12 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2695. 13 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625. 14 (15). Борна Чорич (Хорватия) — 2525. 15 (13). Марин Чилич (Хорватия) — 2395. 16 (17). Гаэль Монфис (Франция) — 2055. 17 (16). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1970. 18 (18). Милош Раонич (Канада) — 1960. 19 (28). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1715. 20 (21). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 1690…. 81 (76). Андрей Рублев (Россия) — 706.
Рейтинг WTA
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6486 очков. 2 (8). Эшли Барти (Австралия) — 6350. 3 (2) Каролина Плишкова (Чехия) — 5685. 4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5345. 5 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4925. 6 (5). Анжелик Кербер (Германия) — 4675. 7 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3967. 8 (3). Симона Халеп (Румыния) — 3963. 9 (7). Слоун Стивенс (США) — 3682. 10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565. 11 (10). Серена Уильямс (США) — 3411. 12 (12). Анастасия Севастова (Латвия) — 3366. 13 (15). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2953. 14 (13). Каролина Возняцки (Дания) — 2833. 15 (16). Ван Цян (Китай) — 2752. 16 (38). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2747. 17 (14). Мэдисон Кис (США) — 2615. 18 (26). Джоанна Конта (Великобритания) — 2555. 19 (18). Юлия Гёргес (Германия) — 2400. 20 (17). Анетт Контавейт (Эстония) — 2335…. 29 (21). Дарья Касаткина — 1790... 46 (44). Анастасия Павлюченкова — 1185… 52 (58). Екатерина Александрова — 1108... 60 (68). Вероника Кудерметова — 939… 63 (65). Маргарита Гаспарян — 887… 74 (81). Анастасия Потапова — 815… 76 (70). Евгения Родина — 800… 79 (78). Вера Звонарева — 769… 83 (83). Виталия Дьяченко — 721… 86 (49). Мария Шарапова — 710… 89 (117). Анна Блинкова — 697… 102 (101). Светлана Кузнецова (все — Россия) — 617.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
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