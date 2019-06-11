11 июня, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Директор ООО «Нижегородптица НН» Ирина Князева

Больше чем имидж

Где брать квалифицированные кадры для пищевой промышленности, какие технологии использовать для контроля качества продукции, в чем сложности работы и преимущества небольших компаний по производству продуктов питания, рассказывает директор ООО «Нижегородптица НН» Ирина Князева.


— Продукция вашей компании известна в регионе уже много лет. С чего все начиналось?

— Этот год является для компании «Нижегородптица НН» юбилейным, мы отмечаем 20 лет. Начиналось все в 1999 году с выращивания птицы в цехах, арендованных на простаивающих птицефабриках, ее разделывания и продажи оптом и в розницу. В 2000-е в сфере мясопереработки случился настоящий бум: у птицефабрик сменились собственники, и пришлось покупать птицу у них. В это же время в Москве стали проходить специализированные выставки, можно было посетить мастер-классы и купить оборудование для переработки птицы, которого в России не было. Все это было ново, я заинтересовалась и решила попробовать. Это была чистой воды авантюра, так как никакого специального образования у меня не было.

— С какими поставщиками вы работаете сегодня, какие требования предъявляете к качеству сырья?

— Серьезной проблемой отрасли, с одной стороны, является периодически возникающая неготовность крупных сельскохозяйственных предприятий к сотрудничеству с небольшими мясоперерабатывающими заводами, с другой — отсутствие желания у переработчиков взаимодействовать с мелкими производителями сырья, которые не могут обеспечить стабильного качества продукции, требуемых условий и графиков поставок. Чтобы решить эту проблему, крупные мясоперерабатывающие предприятия создают собственные холдинги, включающие животноводческие хозяйства, переработку и сбыт. Небольшим мясоперерабатывающим производствам, таким как мы, найти компромисс в этой ситуации совсем не просто, и все же «Нижегородптица НН» смогла сформировать группу надежных поставщиков из Нижегородской и Белгородской областей, Мордовии, Чувашии, Белоруссии.

— Как вы отслеживаете уровень качества поставляемой птицы и собственной продукции?

— Качество продукта, его безопасность для потребителя являются одним из важнейших параметров работы компании. В настоящее время у нас разработана и действует собственная программа многоступенчатого контроля качества. В этой цепочке участвует каждое звено производственного процесса, начиная от склада по приемке мясного сырья, заканчивая складом готовой продукции. Активно внедряется система качества ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ рисков и критических контрольных точек, обозначающая систему контроля над качеством пищевой продукции). Она принципиально отличается от предшествующих систем, применявшихся в пищевой промышленности, которые контролировали только закупаемое сырье и конечную продукцию. Новая система обеспечивает контроль на всех этапах производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации.

— Несколько лет назад вы начали развивать еще одно направление бизнеса — открыли кулинарии. Чем было продиктовано такое решение?

— Ритм современной жизни приводит к тому, что у нижегородцев большой популярностью пользуется фастфуд. Однако такие заведения не могут заменить домашнюю кухню, и тогда на выручку приходит магазин-кулинария, который удачно встраивается в нишу между фастфудом и продовольственными магазинами. Основную часть этого рынка заняли крупные торговые сети с собственным кулинарным производством. Именно они оценили нишу и поняли, что спрос на кулинарию будет расти. Но размеры торговых сетей не позволяют им обеспечить гибкость производства, на изменения спроса они реагируют с опозданием, поскольку любое новое блюдо необходимо разработать и согласовать. Открывая кулинарию, мы ломали стереотип. В нашей кулинарии, в отличие от крупных сетей, все готовится из продуктов, только что привезенных с производства, поскольку у компании нет необходимости готовить то, что не продалось на прилавках. Да, цена выше, но тем не менее у нас уже есть свой покупатель. Компания в состоянии в более короткие сроки обновлять и расширять меню, кроме того, мы не стали экономить на ремонте, оборудовании, вентиляции и жироуловителях. Кулинария — это не только имиджевая составляющая компании, но и возможность быть в постоянном диалоге и поддерживать обратную связь с покупателями.

— Как появляются новые рецепты?

— Я много путешествую и в поездках знакомлюсь с огромным количеством людей разных профессий. Всегда интересно, какие вкусовые пристрастия у музыкантов, политиков, программистов, врачей, что думают по поводу кулинарного искусства люди из других сфер деятельности. Кроме того, технологи компании регулярно проходят зарубежную практику, они по нескольку раз побывали на мясоперерабатывающих предприятиях Германии, Франции, Австрии и Голландии. Вернувшись из поездок, они передают полученные знания мастерам и бригадирам на производстве. Новые рецепты мы разрабатываем, объединив мои впечатления из путешествий и знания, приобретенные нашими сотрудниками во время поездок. При разработке рецептов ориентируемся на лучшие традиции мировой гастрономической культуры, но при этом стараемся адаптировать рецепты для российского покупателя. Для этого используем, к примеру, более привычные для россиян специи.

Комментарии

Печать

PDF-версия

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

Приложения

Профиль пользователя